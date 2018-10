DELFI WALESIS | Kas Toyota mängib strateegilist mängu, et supertalent Rovanperä endale saada?

Vastus eelnevale küsimusele leidus – Mäkinen tahab ületuleval aastal tuua Toyotasse supertalendi Kalle Rovanperä, kes on tema koduküla poiss, mõlemad elavad Puuppolas.

Kusjuures Rovanperä, kes järgmisel hooajal lööb kaasa WRC2 sarjas, olevat vägagi huvitatud Toyotaga liitumisest. Mäkinen tahaks seega säilitada meeskonnas Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala, kellele sisanduks Rovanperä.

Walesi rallil näitab äsja 18-aastaseks saanud Rovanperä sisu, tema edumaa WRC2 arvestuses oli laupäeva lõunaks selle masinaklassi valitseva maailmameistri Pontus Tidemandi ees 59,9 sekundit.

Kui Delfi säärase vandenõuteooria Mäkinenile ette kandis, hakkas too naerma ja hämama, kuid ei lükanud seda ümber. „Muidugi tahan ma Rovanperät Toyotasse saada, ta on uue põlvkonna staar, toob ehk rohkem noori ralli juurde. Ja tema kiirus... Sain just sõbralt sõnumi, kus ta teatas, et Walesi teedel on vaid kaks sõidumeest – Ott ja Kalle.”