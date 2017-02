Rootsi MM-rallil kolmandal kohal paiknev Ott Tänak võib endise ralliässa Urmo Aava sõnul püüda kinni Jari-Matti Latvala, kuid liidri Thierry Neuville'i ohustamiseks jääb kuuest allesjäänud kiiruskatsest ilmselt väheks.

Tänakut ja Neuville'i lahutab 11. kiiruskatse järel 42 ning eestlast ja Latvalat 9,2 sekundit.

"Ott teeb täna seda, milleks ta võimeline on. Kõik klapib hetkel ja loodame lihtsalt, et enam ei teki ka autoga muresid," sõnas Aava täna pärastlõunal Delfile.

Mida näitab aga see, et Tänak on olnud täna selgelt kiirem uuest meeskonnakaaslasest, neljakordsest maailmameistrist Sebastien Ogier'st?

"Minu arvates näitab see, et Ott on selles autos praegu enesekindlam kui Ogier'. Prantslane on aga kogenud mees: ta näeb, et täna Otile ilmselt vastu ei saa ja võtab MM-sarja üldseisule mõeldes kindla peale neljanda koha punktid."

Aavat ei üllata, et rallit juhib kindlalt belglane Neuville, kes pidi Monte Carlos mäletatavasti liidripositsioonilt katkestama.

"Neuville'i edu ei ole suur üllatus. Ta leidis väga hea kiiruse eelmise hooaja lõpus. Tänavu on ta sellel kursil jätkanud: Monte Carlos oli ta ülivõimas ja Rootsis on olnud samuti väga kiire. Hea meel on selle üle, et alates eilsest õhtust on Ott katsevõitudega selle võitluse enda kasuks pööranud," lisas Aava.

