Endine tipprallisõitja Urmo Aava andis täna pärastlõunal Rootsi ralli hooldusalas intervjuu Delfile ja Eesti Päevalehele, kus rääkis nii Ott Tänaku tehnilistest probleemidest, ralli üldseisust, favoriitidest kui ka Jari-Matti Latvala ja Toyota üle ootuste heast algusest.

"Mis mind muretsema paneb, on see, et Otil oli käigukastiga probleeme ka kogu Monte Carlo ralli ajal. Iseasi, palju ta seda meediasse paiskas, kuid ridade vahelt võis seda välja lugeda. Tean ise väga hästi, et kui käiguvahetus korralikult ei tööta, siis see on ääretult ebamugav ja lõpuks ka ohtlik. See, kui kurve peab võtma neutraaliga, on sõitja jaoks õudusunenägu," sõnas Aava, kel õnnestus aastate eest WRC-masinaga osaleda nii Norra kui Rootsi talverallil.

"Mulle valmistas suure üllatuse Latvala kiirus. Olin Toyota sarja naasmise osas väga skeptiline - kartsin, et neid tabab Suzuki saatus (Suzuki lahkus pärast ühte aastat sarjast - toim) -, aga mul on nende üle väga hea meel! Nende edu annab ka teistele signaali, et WRC-sse tasub tulla ja siin on võimalik suhteliselt kohe korralikke tulemusi näidata. See, mida Latvala Motne Carlos tegi ja nüüd Rootsis teeb, on väga kihvt."

"Lund ei ole nii palju nagu sõitjad ja pealtvaatajad ootaksid ja loodaksid. Tänapäeval on reaalsus see, et sellisel laiuskraadil ilmselt ei ole võimalik ka lähitulevikus taolist talverallit korraldada, mida rallisõbrad meenutavad. Kardan, et lumerallide tulevik on seetõttu veidi segane," lisas Aava.

Vaata ja kuula kogu intervjuud videost!