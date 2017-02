Neljakordne ralli maailmameister ja Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen võitles võistlusjärgsel pressikonverentsil pisaratega, sest oli Jari-Matti Latvala võidust sedavõrd liigutatud.

52-aastane rallilegend sai koos Toyotaga sel nädalal hakkama ka tõesti millegi märgilisega. Pärast aastatepikkust eemalolekut tänavusel hooajal MM-karusselliga liitunud meeskond teenis juba oma teisel rallil võidu, kui Latvala täna Rootsis triumfeeris.

"See tunne, kui me täna koos poistega poodiumil seisime, oli minu jaoks veelgi erilisem kui need hetked, mis omal ajal mu enda võitudega kaasnesid. Me oleme pooleteise aasta jooksul selle nimel meeletult tööd teinud, kuid ilma Jarita poleks me seda kõike saavutada suutnud!" sõnas soomlane pressikonverentsil.

"Paljud ei uskunud meisse, kuid me ise teadsime, et omame potentsiaali kõrgesse konkurentsi sekkumiseks. Loomulikult pole meil aga sellist oskusteavet veel nagu konkurentidel, aga küll tuleb ka see ajaga," rääkis Mäkinen meeskonnast, mille raha tuleb Jaapanist, kuid ajud ja sõitjad Soomest.

"Monte Carlo ralli oli tänavu sõitjate ralli (Latvala sai sealgi kõrge teise koha - toim), kuid Rootsis pidi kogu kompott korralikult töötama. See õnnestuski!"

"Teadsime eilse päeva põhjal, et Ott on suurepärases hoos ja meil ei saa täna mingil juhul kerge olema. Ma ütleksin, et Eesti - Soome duell oli Rootsi ralli pealaval seekord põhišõu!" lisas Mäkinen hiljem Delfile antud videointervjuus.

Tänase õhtu jooksul lisame siia ka Delfi tehtud soomekeelse videointervjuu tõlke Mäkineni jutust.