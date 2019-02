DELFI VIDEO ROOTSIST | Roland Poom: MM-rallil peab end maa peal hoidma

„Testikatse oli päris põnev. Sain kohe aru, et auto on võimsam ja keris hoo kähku üles. Võtsime rahulikult, et autost aru saada. Rehvid said päris otsa,“ rääkis Poom.

„Kui start on ära, siis esialgne erutus läheb maha. Praegu testikatsega saime pildi ette, mis saama hakkab. Peame saadud tundega edasi minema.“

Poomi sõnul on ta enda jaoks ka veidike uudses olukorras, kuna Eestis läheb ta starti ikka soosikuna. „Kui Eestis lähed starti, siis ikka eesmärgiga võita. Siin pead end maa peal hoidma. Katse tulemus ei ole oluline. Oluline on, et katse läbi saaks. Kõige tähtsam on jõuda finišisse ja kõik katsed läbi sõita.“