DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak teede olukorrast: parimad, mida ma Rootsis kunagi näinud olen

"Hetkel on olud väga head. Parimad, mida ma Rootsis kunagi näinud olen. Eks näis, mis saab. Homme ja ülehomme tulevad Rootsis soojad ilmad, paremaks kindlasti ei lähe, aga korralik jää on all ja ma usun, et lihtsa päiksega metsa alla see ära ei sula," rääkis Tänak võistlusradade olukorrast.

Vaata videointervjuud Tänakuga!

Rootsi ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeva õhtul meie aja järgi kell 21.08. Delfi vahendab võistlusi otseblogi vahendusel.