DELFI VIDEO ROOTSIST | Ken Torn: kui teeme oma asja hästi, siis oleme ka kõrges konkurentsis

„Autol on palju rohkem jõudu ja vedrustus on ka edasi arenenud,“ võrdles Torn mullust ja tänavust autot. „Kui on rohkem jõudu ja saad gaasiga mõndagi ära päästa, siis on mugavam. Vedrustus ja käigukast on ka teistsugused. Käigud lähevad kurvidega hästi kokku.“

„Mul on kogemusi eelmisest aastast. Mingi põhi oli olemas. See muudab olukorra lihtsamaks. Midagi lihtsat aga ei ole. Tuleb alati 100 protsenti fookuses olla ja teele pihta saada,“ lisas ta veel. „Kõigil sõitjatel on sama eesmärk. Kui teeme oma asja hästi, siis oleme ka kõrges konkurentsis,“ tunnistas Torn, kelle sõnul peaksid MM-sarjas tema jaoks kõige kodusemad olema Rootsi ja Soome rallid.