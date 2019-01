DELFI VIDEO | Ott Tänak: teisele hooajale Toyota meeskonnas on lihtsam vastu minna, sest auto ja kaaslased on juba tuttavad

"Teisele hooajale samas meeskonnas on kindlasti lihtsam vastu minna, sest olukord on tuttav. Autoga on varem sõidetud ning inimesed, kellega koos töötame, on juba tuttavad," rääkis Tänak uuest hooajast.

Mida pead kahe hooaja vahel toimunud sündmustest kõige olulisemaks, mis hakkab uut aastat mõjutama? "Kõige suurem muutus on Sebastien Ogieri liitumine Citröeniga. See on tema jaoks juba kolmas-neljas tiimivahetus ning siiamaani on ta suutnud tõestada, et suudab iga autoga maailmameistriks tulla. Loodame, et meil on võimalus see aasta seda muuta," lausus Tänak.

Milles väljendub hea ettevalmistus uueks hooajaks? "Kuna nüüd läheme rallidele teist korda sama meeskonnaga, teeb see ettevalmistuse võimalikuks. Eelmisel aastal tegime küll enne sõite väikse testi, kuid keeruline oli aru saada, mis on ees ootamas. Täna on meil juba info olemas, mis eelmine aasta olemas ja teame, kus olime tugevad ning nõrgad. Tegeleme kindlasti nõrkade kohtadega, et neid tugevamaks saada."

Lisaks oli juttu Delfi Rallipäevast, mis toimub teist aastat järjest. 2019. aasta Delfi Rallipäev toimub 30. juunil Tallinna lauluväljakul.

Veel näidati pressikonverentsil ka juba sel kevadel linastuvat Ott Tänaku filmi treilerit, mis räägib ralliässa karjäärist ja katsumustest.

Vaata videost, mida põnevat veel pressikonverentsil räägiti!