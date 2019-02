DELFI VIDEO | Ott Tänak reedesest päevast: hommik oli lahe, pealelõuna hoopis midagi muud, võitlus ellujäämise nimel

"Üleüldiselt väga keeruline päev," sõnas Tänak reede kokkuvõtteks Delfile. "Hommik oli tõsiselt lahe. Parimad olud, mis ma Rootsis olen näinud. Palju jääd ja kõrged lumevallid. Pealelõuna oli hoopis teine ralli. Tee puhastamise efekt on siin teisel ringil hoopis midagi muud, kui me kruusa peal näeme. Päris hull, midagi nauditavat polnud. Pigem ellujäämine. Usun, et lõpuks me jäime ellu. See oli täna kõige olulisem. Mingit võidusõitu siin teisel ringil polnud."

Aga positsiooniga võiks päeva lõpuks ikkagi rahul olla? "Väga positiivne või oluline oli, et me esimesel ringil olime tugevad ja suutsime mingi vahe oma kasuks sõita. Teadsime, et teisel ringil me kaotame ja küllaltki palju, aga päeva lõpuks jah, koht on oluline. Kui me hommikul ikkagi saame hea koha pealt alustada, siis ma usun, et suudame konkurentsis olla küll," vaatas Tänak optimistlikult homse poole.