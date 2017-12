DELFI VIDEO | Ott Tänak: lõpuks pole vahet, kas laulad bändis või teed soolot

2017. aasta Eesti meessportlaseks kuulutati täna mees, keda Eesti Olümpiakomitee hääletuse käivitamisel esialgu nominentide hulka ei lisanudki.

Ott Tänak tunnistas pärast Nordea kontserdimajas toimunud galat "Spordiaasta tähed" Delfile antud intervjuus, et jälgis ka ise seda protsessi, kuidas tema nimi lõpuks meessportlaste valikusse tekkis.

"Kuulsin sellest ja eks ma olen seda ka kergelt juba kommenteerinud, et lõpuks pole vahet... Nagu mehed siin laval juba enne ütlesid, et pole vahet, kas laulad bändis või teed soolot," rääkis Tänak, kes koos kaardilugeja Martin Järveojaga olid nomineeritud ka aasta võistkonna auhinnale.

"Lõpuks on meie kõigi ümber meeskond ja taustajõud. Nii on raske öelda, kas tegu on individuaalse või meeskondliku nominatsiooniga. Oluline on inimestele pakkuda head emotsiooni ja ma usun, et seda kõik meie, sportlased, sel aastal suutsime."

Tänak lisas, et tal oli väga suur au see Kristjan vastu võtta ja spordigalal esireas istuda. "See on tegelikult lahe tunne - minu nimi kõigi suurte olümpiasangarite kõrval. Sedasi on kindlasti lõbusam uude aastasse minna."

Autoralli maailmameistrivõistluste kolmanda piloodi tänukõne Nordea kontserdilaval: "Nüüd, kui saan Kristjani ka oma auhinnakappi panna, ongi jäänud ainult see üks karikas - viimane on kõige magusam ja kõige keerulisem saada. Järgmisel aastal läheme Martiniga uude meeskonda ja saame enda ümber ehitada selle tiimi, kellega loodetavasti saame seda ihaldatud tiitlit jahtida. Pikk tee on minna ja loodame ükspäev tiitli ka koju tuua."

