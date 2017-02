Ott Tänak läheb Rootsi MM-ralli otsustavale päevale vastu teiselt kohalt, kaotades liidriks kerkinud Jari-Matti Latvalale vaid 3,8 sekundiga.

"Täna oli positiivne päev meie jaoks. Tunne oli päris hea, tulemused samuti," sõnas Tänak lühikeses intervjuus Delfile.

Sarnaselt Monte Carlo rallile kindlalt liidripositsioonilt katkestanud Thierry Neuville'i eksimusest rääkides jäi Tänak napisõnaliseks. "See, kus ta välja sõitis, pole oluline minu jaoks."

Tänaku sõnul võib sekkuda homme võiduheitlusse ka tema meeskonnakaaslane Sebastien Ogier, kes kaotab Latvalale 16,6 sekundit.

"Homme läheb igal juhul võidusõiduks, olgu see siis esimese, teise või neljanda koha peale. Vahed on väikesed ja kuna sõita on veel pea 60 kilomeetrit, võivad kõik veel võita. Ka Ogier," lisas Tänak.