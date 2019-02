DELFI VIDEO | Ott Tänak: hommikul oli võidusõit, aga pärast seda on tulnud ellu jääda

"Pikk päev on olnud. Hommikul oli mingil määral võidusõit, aga pärast seda on tulnud ellu jääda," sõnas Tänak päeva kokkuvõtteks Delfile. "Oleme üritanud sõita heas rütmis, kõik on töötanud. Teepositsioon on meid kindlasti palju aidanud. Usun, et oleme kõik võimalused ära kasutanud ning nuriseda pole tarvis."

"Hommikul meil midagi püüda pole, sealt on vaja võimalikult väikeste kadudega välja tulla," sõnas Tänak homsete plaanide kohta. "Rehve tuleks võimalikult palju säilitada ja normaalne vahe võiks jääda, juhuks, kui peaks midagi juhtuma. Oleks väga positiivne, kui saaks ka punktikatselt paar punkti kätte."

"Saime tõestust, et eilne stardikoht mängis ikkagi rolli," sõnas tänase võistluspäeva kohta Martin Järveoja. "Hommikul olid olud kõigil suhteliselt võrdsed. Pärastlõunal saime tõestust sellelel, mis eile juba juhtus. Pärast Teemu (Sunineni - toim) väljasõitu oli tähtis fookust hoida ning see meil täna ka õnnestus."

"Meil on päris pikk edu. Arvan, et homsel esimesel pikal katsel, mida kaks korda tuleb läbida, saab võtta rahulikumalt. Peab vaatama, mida pealik otsustab," jätkas Järveoja.

Vaata videost, mida Tänak ja Järveoja Rootsi ralli kohta veel rääkisid.