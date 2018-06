Ott Tänak rääkis, et testikatsel kõik sujus, probleeme polnud, veidi veel oli lõppseadistamist, aga kindlasti ollakse ralliks valmis.

"Selleks, et vähegi tiitli konkurentsis olla, on meil siit vaja häid punkte ja eesmärk on kindlasti anda maksimum," ütles Ott Tänak intervjuus.