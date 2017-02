DELFI VIDEO: Neli rallisõpra Rootsis: eestlasi on seekord radade ääres kolm korda rohkem kui mullu Miks rallile tulla ja mida oodatakse tänavu Tänakult?

Eesti rallisõprade huvi MM-sarja vastu on koos Ott Tänaku esilekerkimisega taas jõudsalt kasvama hakanud. Täpset pealtvaatajate arvu mõistagi kuskil kirjas pole, kuid paistab, et Markko Märtini tippaegadele on vähemalt Rootsis jõutud üsna lähedale.