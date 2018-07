DELFI VIDEO | Meenuta Sardiinia ralli dramaatilist lõpplahendust ning vii end sel nädalalõpul toimuva Soome ralli lainele

Autoralli MM-sari naaseb sel nädalalõpul ligi kahekuuliselt pausilt, kui WRC masinad hakkavad üksteiselt mõõtu võtma Soome rallil.

Et enne põhjanaabrite pool toimuvat rallit end õigele lainele seada, pakumegi teile vaatamiseks ralli eelvaadet, mis meenutab nii eelmist Sardiinia rallit kui vaatab ka ette sel nädalalõpul toimuvale. Delfi TV-l on hea meel teatada, et lisaks kohapealsele kajastusele ning otseblogile pakume teile otsepilti koguni neljalt kiiruskatselt.

Delfi TV otseülekanded sel nädalal:

N, 26.07 kl 20:00 Soome ralli 1. kiiruskatse

R, 27.07 kl 20:00 Soome ralli 11. kiiruskatse

L, 28.07 kl 16:00 Soome ralli 17. kiiruskatse

P, 29.07 kl 9:30 Soome ralli 21. kiiruskatse