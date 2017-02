Rootsi ralli kolmanda päeva lõpuks tänu Thierry Neuville'i (Hyundai) katkestamisele üldliidriks kerkinud Jari-Matti Latvala (Toyota) kaitseb belglasest kaasvõistlejat, kes teist rallit järjest kindla liidrina sõiduvea tõttu punktidest ilma jääb.

Neuville katkestas võistluse 1,9-kilomeetrisel publikukatsel.

"See on halvim koht, kus selline asi juhtuda võiks. Sõitja tunneb sel hetkel häbi, kuid me peame meeles pidama, et paljud on nii välja sõitnud. Selline väike viga, mis maksab sulle kasvõi ralli võidu, võib igal hetkel sisse tulla. See ei võta Thierrylt siiski ära kogu au ja imetlust, mis ta on Monte Carlos ja Rootsis sõites ära teeninud. Olen kindel, et näeme teda tänavu veel rallit võitmas," sõnas Latvala tunnustavalt.

Võiduheitlusesse on homseks kolmeks kiiruskatseks (kogupikkusega pea 60 kilomeetrit) jäänud seega kolm meest: lisaks Latvalale ka M-Spordi Ott Tänak ja Sebastien Ogier, kes kaotavad soomlasele vastavalt 3,8 ja 16,6 sekundiga. Samad mehed mahtusid poodiumile ka kolm nädalat tagasi Monte Carlos.

"Lootsin pääseda Rootsis viie parema hulka, aga see, mis nende päevade jooksul juhtunud on, ületab kõik mu ootused. Homsed rajad mulle meeldivad - neist olulisimaks kujuneb ilmselt esimene. Peame vaid mõtlema, kuidas rehvidega käituda."

"Isegi kui me ei võida, vaid lõpetame teise või kolmandana, oleks see meeskonnale n-ö väike võit. Seepärast arvan, et meil pole põhjust homme stiilis "kõik või mitte midagi" riskida," lisas Monte Carlos teisena lõpetanud Latvala.