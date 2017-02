2014. aastal Rootsi rallil WRC2-klassis võidutsenud Karl Kruuda ei löö seekordsel võistlusel küll ise kaasa, ent on Torsbys kohal sellegipoolest. Et maad uurida ja talverallit nautida, nagu ütleb 24-aastane rallimees ise.

"Tahaks muidugi ise sõita siin, aga kui ei saa, siis tuleb teistele kaasa elada," sõnas Kruuda pärast tänase võistluspäeva lõppu M-Spordi boksis tehtud intervjuus.

"Toyota on mind tänavu üllatanud. Mul on tõesti hea meel, et selline suur autotootja Jaapanist on WRC-s tagasi. Isegi asiaate on juba Rootsi rallil näha. Üleüldiselt on Aasia rallisõbrad ühed suuremad fännid - nad saadavad sõitjatele kingitusi, kuigi pole võidusõitjaid ise kunagi näinudki," tunnustab Kruuda.

Kruuda hetkel rahvusvahelist sarja ei sõida, kuigi möönab, et läbirääkimised käisid hooaja eel kahe võistkonnaga.

"Mul oli võimalus teha koostööd heade meeskondadega - nii M-Spordi kui Citröeniga -, aga seekord ei mänginud lihtsalt välja," ütleb Kruuda, kes tunnistab, et suuresti jäid tehingud piisava hulga raha puudumise taha.

Vaata ja kuulda videost, mida Kruuda nii oma karjääri kui tänavuse rallihooaja kohta räägib!