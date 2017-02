Neljakordne ralli maailmameister ja Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen võitles võistlusjärgsel pressikonverentsil pisaratega, sest oli Jari-Matti Latvala võidust sedavõrd liigutatud.

52-aastane rallilegend sai koos Toyotaga sel nädalal hakkama ka tõesti millegi märgilisega. Pärast aastatepikkust eemalolekut tänavusel hooajal MM-karusselliga liitunud meeskond teenis juba oma teisel rallil võidu, kui Latvala täna Rootsis triumfeeris.

"See tunne, kui me täna koos poistega poodiumil seisime, oli minu jaoks veelgi erilisem kui need hetked, mis omal ajal mu enda võitudega kaasnesid. Me oleme pooleteise aasta jooksul selle nimel meeletult tööd teinud, kuid ilma Jarita poleks me seda kõike saavutada suutnud!" sõnas soomlane pressikonverentsil.

"Paljud ei uskunud meisse, kuid me ise teadsime, et omame potentsiaali kõrgesse konkurentsi sekkumiseks. Loomulikult pole meil aga sellist oskusteavet veel nagu konkurentidel, aga küll tuleb ka see ajaga," rääkis Mäkinen meeskonnast, mille raha tuleb Jaapanist, kuid ajud ja sõitjad Soomest.

"Monte Carlo ralli oli tänavu sõitjate ralli (Latvala sai sealgi kõrge teise koha - toim), kuid Rootsis pidi kogu kompott korralikult töötama. See õnnestuski!"

"Teadsime eilse päeva põhjal, et Ott on suurepärases hoos ja meil ei saa täna mingil juhul kerge olema. Ma ütleksin, et Eesti - Soome duell oli Rootsi ralli pealaval seekord põhišõu!" lisas Mäkinen hiljem Delfile antud videointervjuus.

Avaldame siinkohal kogu Delfi videointervjuu Mäkineniga täispikkuses:

Tommi, õnnitlused ralli võidu puhul ka Eesti spordisõpradelt! See oli kahtlemata väga eriline võit Toyotale, kuid ilmselt ka sulle isiklikus plaanis?

Ma tänan! Pean ütlema, et see võit maitseb tõesti eriti hästi! Pooleteise aasta pikkune töö sai sobitatud kenasti kokku. Lähenesime tiimi ülesehitamisele võib-olla natuke teistsuguse nurga alt kui tavaliselt lähenetakse - kaasasime protsessi ka inimesi väljastpoolt rallimaailma. Kogu see kombinatsioon on minu arust sobitunud väga kenasti - muidugi jäi selle saavutuse taha ka pikki töötunde. Saame täna võitu nautida, kuid uuest nädalast peame jätkama taas tööd.

Kas sulle endale oli üllatuseks see, et esimene võit juba nii vara, hooaja teisel rallil tuli?

Seda küll, meil polnud nii suuri ootusi. Teadsime, et oleme Rootsi radadel veelgi paremad kui Monte Carlos (hooaja avaetapil sai Latvala teise koha - toim). Neljapäeva õhtul saime kinnitust, et võime olla täiesti konkurentsis, kuigi ralli keskel hakkas meie hoog veidi ära vajuma. Õnneks tegi Jari-Matti täiesti uskumatu nädalavahetuse ja näitas veel lõpetuseks, kuidas powerstage'il boonuspunkte võetakse. See oli imeline!

Jari tunnistas pärast võistlust, et ta oli kindel, et Ott temast täna möödub. Millised olid aga sinu mõtted eile õhtul?

Jaa, me teadsime, et Ott on väga heas hoos ja meil ei saa täna olema mingil juhul kerge. Ka vahed olid viimase päeva eel nii väikesed. Ma pean tunnistama, et ma nautisin seda šõud, olgugi, et see oli väga pingeline. See on ka minu jaoks kõige olulisem, et me pakume pealtvaatajatele šõud. Ja tuleb ju öelda, et Eesti - Soome duell oli seekord Rootsi rallil pealava põhišõu!

Ma näen su olekust, et see võit tähendab sinu jaoks tõesti midagi väga erilist.

Jaa, nii on. Ausalt öeldes see tunne, kui me täna koos poistega poodiumil seisime, oli minu jaoks veelgi erilisem kui need hetked, mis omal ajal mu enda võitudega kaasnesid. Väga eriline feeling!

Kuu aja pärast toimub Mehhiko ralli. Kas nüüd tuleb ka kõrgemaid eesmärke seadma hakata?

Mehhikos on taas uued väljakutsed, kuid me õppisime Rootsi ralliga palju. Teame, milliste nüansside kallal vaeva nähes saame auto kiiremaks. Mehhiko osas on kõigil meeskondadel ilmselt praegu väike küsimärk, kuid eriti just meil. Me oleme küll testinud autot eraldi kõrgmäestikes ja eraldi kuuma ilma käes, kuid mitte nendes ekstreemsetes oludes samaaegselt. Seega läheme Mehhikosse üsna alandlikult, kuid üritame siiski hea tulemuseni jõuda.

Ja lõpetuseks, mida teha, et ka Toyota teine piloot Juho Hänninen poodiumikonkurentsi sekkuks?

Juhol on väikesed probleemid sõidustiilis. Ta sõidab küll hästi, kuid natukene tuleb veel korrigeerida tema liikumist. Kogume siiski ka temaga kogu aeg kogemusi, mis on väga oluline.

Suur-suur aitäh selle intervjuu eest ja õnnesoovid veelkord!