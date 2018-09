DELFI TÜRGIS | Toyota boss Tommi Mäkinen: see on ralli kus tuleb hoida silmad lahti

„Rehvide kulumine on siin suur. Ma pole ise kiiruskatseid näinud, kuid sõitjatel on selle jaoks taktika paigas," sõnas Mäkinen. „Olud on väga keerulised. Tegemist on ralliga, kus sa pead oma silmad lahti hoidma."

Sarnast juttu rääkis ka Toyota tiimi liidriks kerkinud Ott Tänak, kelle sõnul muudavad teel olevad kivid ralli mõneti loteriiks. Väga tähelepanelikult tuleb jälgida, mis rataste ette ja alla satub.

Kaks viimast rallit võitnud Tänak hoiab enne Türgit MM-sarja kokkuvõttes 3. kohta. Tiitliheitluses püsimiseks oleks vaja võitude seeriat jätkata. Seega tuleb keerulistes oludes võtta ka teatud riske.

Sõitjana neljakordseks maailmameistriks tulnud Mäkinen, mida on võitmiseks vaja teha. Ettevaatlikkusele ta oma hoolealust ei manitse. „Kui tahad rallit võita, peab alati riske võtma... ükskõik, millisel rallil," nentis soomlasest tiimipealik. „Risk on alati kõrgem, kui sõidad võidule."

Türgi MM-ralli algab täna õhtul Marmarises sõidetava publikukatsega. Tõeline võidusõit, algab homme.