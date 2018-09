DELFI TÜRGIS | Teisele kohale kerkinud Tänak: oleme alles poole peal, kohti veel ei jagata

„Oleme alles poole peal, kohti veel ei jagata. Isegi kindlapeale sõites, võib kõike juhtuda," tõdes liidriks tõusnud Andreas Mikkelsenile 36,3 sekundiga kaotav Tänak. „Kiirusega ei saa siin midagi. Tähtis on lõpuni tulla ja loota, et auto püsib koos." Just auto lagunemine sai saatuslikuks MM-sarja üldliidrile Thierry Neuville'le, kes pidi pärast tänast esimest kiiruskatset katkestama. Probleemid tabasid ka Sebastien Ogier'd, kuid ta suutis oma masina ise korda teha. Päeva kolmanda kiiruskatse starti hilinemise eest teenis ta siiski minuti trahvi ning langes 4. kohale.

Tänaku sõnul ei püüa ta kiiruskatsetel maksimaalselt suruda. „Püüame leida head rütmi ning auto peab terveks jääma. Väga head kiirust pole me leidnud," nentis ta ning lisas, et võrreldes eilsega on tänased teed sildemad, kuid lahtise kruusa tõttu väga libedad. „Hommik oli ikkagi paras väljakutse. Teed olid väga aeglased."

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas, et täna on rajal tee puhastamist rohkem. „Meist neli kohta tagapool startinud Ogier sai seetõttu päris suure eelise," märkis ta. „Üritame ka kiiresti sõita, aga siin tuleb ennast natuke tagasi hoida ja lahtiste silmadega sõita."

Täna sõidetakse veel kolm kiiruskatset.