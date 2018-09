DELFI TÜRGIS | Tänak: lahtised kivid teevad selle ralli loteriiks

Hommikul sõidetud testikatsel said Tänak ja Martin Järveoja kirja neljanda aja. Testikatse tulemuste põhjal ei saa siiski teha põhjapanevaid järeldusi, kuid raske on mitte märgata, et MM-sarja liider Thierry Neuville oli teise tulemuse saanud Sebastien Ogier'st koguni poolteist sekundit kiirem. Tänak kaotas belglasele 3,7 sekundit.

Tänaku esimese ja kolmanda läbimise tulemuste vahe oli pisut üle poole minuti. „Alguses oli meil auto mootori probleem, aga selle lahendasime kiiresti. Pärast oli kõik korras," selgitas Tänak. Testikatse esimesel läbimisel eestlaste Toyota mootor seiskus korraks.

Tänak sai testikatsel kinnitust teadmisele, et pärast pikka vaheaega MM-sarja kuuluv Türgi rallist kujuneb raske katsumus. „Tee läks kiiresti katki. Sellest tuleb keeruline ralli nii autodele kui sõitjatele," nentis ta. „Teed on aeglased, lisaks on palju lahtisi kive. Katkiste ja aeglaste teede peal oleme sõitnud varemgi - näiteks kunagi Kreekas - aga siin on kivid, mis teevad selle ralli loteriiks."

Kivistel teedel peavad sõitjad olema erakordselt tähelepanelikud. Vastasel korral on lihtne lõhkuda rehv või midagi rohkemat. Samas ei saa kihutamise käigus igast takistusest mööda manööverdada. „Kive tuleb jälgida, kuid lõpuks ju nende pärast metsa ei keera," sõnas Tänak.

Türgi keeruliste olude ohvriks langes Juunior WRC-sarjas sõitev Ken Torn, kelle autol purunes testikatsel pooltelg. Rallil startimist see siiski ei sega. Auto tehakse õigeks ajaks korda.

Türgi MM-ralli algab täna õhtul kell 20.08 startiva publikukatsega. Tõeliseks kihutamiseks läheb homme hommikul.