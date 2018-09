DELFI TÜRGIS | Ott Tänak: autol nappis kiirust, pidime sõitma üle võimete

„Kindlasti polnud meil see nädalavahetuse kõige tugevamad kaardid, aga õnneks mängiti meile õiged kaardid kätte ja mängisime nendega nii, nagu oskasime,“ sõnas Tänak. „Meie autol nappis kiirust, seepärast pidime sõitma üle võimete. Lihtne see polnud.“

Koos kaardilugeja Martin Järveojaga sõitva Tänaku sõnul sai juba kiiruslegendi koostamisel selgeks, et tegemist pole ralliga, kus võidab kõige kiirem mees. „Teadsime algusest peale, et tegemist on keerulise ralliga. Pidime olema arukad,“ nentis ta. „Mingite kohtade peal oli omajagu loteriid ning õnne pidi olema parasjagu.“

Järveoja hinnangul tõigi edu see, et eestlastel polnud kõige konkurentsivõimelisem auto. „Tundub, et Thierry Neuville ja Sebastien Ogier võtsid ees sõites rohkem riske,“ arvas ta. „Lisaks tuleb tunnistada, et Toyota on ikka väga tugev auto.“

Ralli viimasel päeval tipus muutusi ei toimunud. Jari-Matti Latvala ei üritanudki Tänakut püüda, vaid kindlustas Toyota tiimile kaksikvõidu. Kolmas oli Hayden Paddon. Tänaku ja Järveoja jaoks oli Türgis saavutatud esikoht juba kolmas järjestikune MM-ralli võit. Sarja kokkuvõttes kerkiti Neuville järel teiseks. Esikohast lahutab teda 13 punkti. Kolmandal kohal olev Ogier jääb Tänakust maha 10 silmaga.