DELFI TÜRGIS | Liider Tänak: keeruline päev, aga õnneks tulime sellest puhtalt läbi

Tänaku sõnul ei tulnud midagi kergelt. „Väga keeruline päev, eriti pärastlõuna... palavus, olud olid rasked rehvidele ja autole. Õnneks tulime sellest kõigest puhtalt läbi," sõnas Tänak. „Positiivne päev tekitab hea tunde."

Toyotaga sõitvad eestlased kerkisid liidriteks pärast seda, kui Andreas Mikkelseni autot tabasid 11. kiiruskatsel probleemid. Norralane autol vedasid vaid kaks ratast. Pinge võttis maha ka rajalt välja sõitnud Sebastien Ogier' katkestamine.

Enne viimasel päeval sõidetavat nelja kiiruskatset on Tänaku lähimaks jälitajaks tiimikaaslane Jari-Matti Latvala. Soomlane jääb eestlasest maha 13,1 sekundit ning on ilmne, et võitlust nende vahel ei tule. MM-tiitli eest heitleval Tänakul on ralli võitu rohkem vaja. Kolmandal kohal asuv Hayden Paddon kaotab Tänakule juba 1.10,5.

„Viimasel päeval tuleb sõita 34 km kiiruskatseid. See on siinsetes oludes paras väljakutse," nentis Järveoja ning lisas, et ees ootab veel pikk päev. Homme sõidetakse neli suhteliselt lühikest kiiruskatset. „Peame sõitma mõistlikult, suuri asju pole vaja korraldada. Auto tuleb lihtsalt koju tuua."

Järveoja märkis, et probleemid võivad tekkida justkui eimillestki. „Teised on seda siin tõestanud," lausus ta. „Meil on seni läinud õnneks. Suuri probleeme pole olnud. Püsisime teel ja rehvid jäid terveks." Kui hommikusel ringil oli Tänakul ja Järveojal kaasas vaid üks varuratas, siis teisel ringil kasutasid nad kahte varu. „Kuus rehvi oli teiseks ringiks õige otsus," kinnitas Järveoja.