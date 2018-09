DELFI TÜRGIS | Ken Torn sõidutas kiiruskatsel konkurenti pagasnikus

Kaardilugeja Kuldar Sikk arvas, et enne viismast päeva ollakse teisel kohal. Torn on oma senise sõiduga rahul. „Päris karmid kaks päeva on läbi. Homme on lühikesed kiiruskatsed, aga üllatavaid kohti on sealgi küllaga," tõdes ta ning lisas, et lisaks ralli võidule ei saa päris maha kanda ka mõtet terve sarja esikohast. Tõsi, selleks peaks Torn Türgis võitma ning konkurentidel viimasel päeval midagi juhtuma. „Rallis pole kunagi midagi kindel enne, kui sõidad pühapäeval kinnisesse parklasse. Teeme oma asja ja vaatame, mis saab."

