DELFI TÜRGIS | Ken Torn: küsimus pole selles, et kivist mööda sõita, vaid millisest kivist mööda sõita

"Küsimus pole selles, et rajal olevast kivist mööda sõita, vaid millisest kivist mööda sõita. Siin tuleb peaga sõita," tõdes Torn. „Kohati on teed roopas, mille sees on peast suuremad kivid. Mitu korda otsustasin neist lihtsalt mööda sõita."

Torni kaardilugeja Kuldar Siku hinnangul ei maksa päeva esimesel kiiruskatsel tekkinud vahed midagi. Veidike rohkem pingutades on võimalik vahe tagasi sõita. Samas on küsimus, kas ralli nii alguses on mõtet vägisi üritama hakata.

„Päeva esimesel, pikal kiiruskatsel, on pool teed lihtsalt kivide peal ronimine. Kui seal hakkad hullu panema, lõhud lihtsalt auto ära," selgitas Torn. „Esialgu teen lihtsalt oma sõitu ja väga üritama ei lähe."

Türgi rallil juhib juunioride arvestuses sakslane Julius Tanner. Rootslane Denis Radström kaotab talle 6,2 ning viimase kiiruskatse võitnud Torn 38,2 sekundit.