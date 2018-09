DELFI TÜRGIS | Insenerid peavad nuputama, kuidas muuta Tänaku auto kiiremaks

„Samamoodi jätkamisest pole me huvitatud. Insenerid töötavad auto andmed läbi ja proovivad midagi välja mõtelda. Suurt asja pole muidugi võimalik teha," lausus Tänak. „Olud on siin sellised, mida ma pole kunagi varem kohanud. Selge on see, et meil on kiirust juurde vaja. Loodan, et seda on võimalik leida." Türgi ralli muudavad keeruliseks kivised teed ja kuumus.

Tänak ja Martin Järveoja kaotavad avapäeva järel liidrikohta hoidvale Thierry Neuville'le 31,9 sekundit. Belglasega samas rütmis sõidab ka valitsev maailmameister Sebastien Ogier kes kaotab pika ja raske päeva järel kõigest 0,3 sekundit. Need kaks meest on eesotsas ka MM-sarja üldarvestuses. Tänaku ette mahuvad ka Andreas Mikkelsen (+2,6) ja Jari-Matti Latvala (+16,3).

Tänakul oli läbi päeva probleeme õige kiiruse leidmisega. Sähvatus tuli alles päeva viimasel kiiruskatsel, kus õnnestus võtta võit. Kuna sellel kiiruskatsel oli tee siledam, seadistasid eestlased oma auto madalamaks. „Mingit riski sellega ei kaasnenud. Selline oli varem valmis mõeldud plaan," märkis Tänak.

Türgi ralli avapäeval oli kõikidel sõitjatel suuri kõikumisi. Näiteks Mikkelsen mängis sisuliselt ühe kiiruskatsega maha oma paarikümne sekundilise edu. Konkurentide äpardused ja tempo kaotused aitasid enamuse päevast 9. kohal asunud Tänakul päeva lõpuks neli astest tõusta. Ebastabiilselt sõitsid ka Neuville ja Ogier.