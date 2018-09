DELFI TÜRGIS | Ebasportlikult käitunud sakslane pidurdas Torni hoogu

„Finišis ütlesin talle mõned kurjad sõnad, aga mis see aitab... tema ütles sorry ja ongi kõik," sõnas 10. kiiruskatse järel 2. kohal olev Torn. Ta kaotab Emil Bergkvistile 28,7 sekundit. Samas oli ta just 10. kiiruskatsel sunnitult aeglaselt sõites rootslasest üle minuti aeglasem. „Teeme kirja ja proovime aega tagasi saada, aga see on raske." Eile pidi Torn samuti sõitma aeglasema konkurendi taga, kuid seda korraldajad ei arvestanud.

Vaatamata vahejuhtumile, rõhutas Torn, et pea tuleb hoida külmana ning kiiruskatsete teisel läbimisel sõita oma sõitu.