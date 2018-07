DELFI SOOME RALLIL | Võidumees Tänak: see on esimene ralli, mille oleme võitnud nii mina kui Markko Märtin

Soome MM-ralli kujunes Ott Tänaku võidupeoks. Tänak võitis koos Martin Järveojaga kindlalt Soome ralli, lisaks toodi maksimaalsed punktid ära ka punktikatselt

"Reede oli kogu ralli jooksul kõige raskem, kui me pidime varakult teel olema ja teed puhastama, aga samas oli väga oluline näidata kiiret sõitu, et laupäevaks saada hea stardikoht," sõnas Tänak pärast rallit.

"Laupäevast edasi oli juba mõnevõrra lihtsam, sealt edasi oli sõidu kontrollimine," lisas Tänak. "Tänasega sai ikkagi perfektse nädalavahetuse."

"Soome ralli on kahtlemata väga eriline, tegu on esimese ralliga, mille ma olen suutnud võita, kus ka Markko Märtin omal ajal võidutses. Meie jaoks on see koduralli. Siin on väga palju eestlasi ja sellise fännide hulga ees võita on kindlasti eriline."

"Peame võtma ralli haaval ja igast võistlusest maksimumi võtma, hetkel kindlasti tiitlist unistada pole mõtet," sõnas Tänak selle kohta, mis hooajal veel ees ootab.