DELFI SOOME RALLIL | Tänak hommikusest spinnist: olime veel natuke unised

Soome MM-ralli testikatse esimene läbimine pakkus Ott Tänakule ja Martin Järveojale kerge ehmatuse, kui nad tegid rajal oma Toyotaga spinni.

„Rada oli libe ja ilmselt olime veel natuke unised. Väga keeruline see koht ei olnud,“ rääkis Tänak pärast testikatse kolmandat läbimist Toyota hooldusalas.

Samal ajal, kui Tänak jagas intervjuusid, tegelesid mehhaanikud auto vedrustuse seadistusega. Sama tehti ka pärast testikatse teist läbimist.

„Erinevate vedrustuste proovimine oli planeeritud tegevus,“ märkis Tänak. „Võistluse mõttes pole me pidanud auto juures muudatusi tegema.“

Soome ralli testikatse on Tänaku sõnul kiiruskatsetega võrreldes sirgem ning kurve on vähe. „Eks ta natuke ikka kiiruskatsetele sarnaneb, kuid tee puhastamist, polnud testikatsel ülemäära palju. Eks ralli ajal on näha, kuidas asjad tegelikult sobivad,“ tõdes ta.

Soome MM-ralli algab täna õhtul Jyväskyläs sõidetava Harju kiiruskatsega.