DELFI SOOME RALLIL | Tähtsusetu viperusega ideaalne päev andis Tänakule trumbid kätte

Järvoja rääkis samuti sellest, kuidas laupäeval ootab ees pikk rallipäev ning lõpp on ikkagi alles pühapäeval. Samas möönis ta, et raskeim päev sai reedega otsa. Küsivas toonis väite peale, et trumbid on nüüd teie käes, vastas ta muiates: „Kui sa nii ütled!"

Raske on uskuda, et näiteks Östberg suudab laupäeval kiirust juurde leida. Citröeni piloodi jaoks oleks väga hea see, kui ta suudaks reedest tempot hoida. Soodsamad olud - tagapool startides saab sõita puhtamas jäljes - peaksid aga Tänakule võimaldama kiirust lisada.

Reedese päeva võtmeks olid hommikul esimesena sõidetud kiiruskatse ja pärast päevast hoolduspausi sõidetud kuues kiiruskatse. Mõlemad õnnestusid eestlastel sisuliselt ideaalselt. „Esimesel kiiruskatsel saime hea vahe sisse, kuuendal tuli aga jälgida, et keegi jälitajatest ei saaks edu," sõnas Järveoja. Tegelikult kaotas kolmandal kohal sõitnud Latvala näiteks kuuendal kiiruskatsel kümmekond sekundit juurde.

Ideaalse päeva ainsaks ärevaks hetkeks oli kaheksandal kiiruskatsel, kui eestlaste Toyota suri korraks välja. Draamat sellest ei sündinud. Östberg pääses küll korraks napilt mööda, kuid Tänak võttis liidrikoha kiiresti tagasi. „Seda, miks auto välja suri, peab uurima. Ott tegi kõik õigesti," tõdes Järveoja.

Soome ralli avapäeva kõige suurem ebaõnnestuja oli MM-sarja liider Therry Neuville. Esimesena rajal olnud mees ei leidnud õiget rütmi, tegi paar viga ning asub alles 10. kohal. Paraku ei anna see talle ka laupäevaks paremat stardikohta ning kerkimiseks on võimalusi vähe. MM-sarja teine mees Sebastien Ogier on avapäeva järel kuues ning vähemalt neljandaks tõusmine on talle soodsamates oludes jõukohane.