DELFI SOOME RALLIL | Ott Tänak: meil on kõik tööriistad, et ralli võita

Ott Tänak kinnitas Soome ralli eel, et soomlased on koduradadel favoriidid.

„Kuid nüüd olen ma nendega ühes tiimis, seega pole millegi üle kurta. Eelmise aastaga võrreldes... Siis olid autod uued. Tänavuseks ralliks oleme kindlasti rohkem valmis,” rääkis Tänak. „Huvitav on konkurents meeskondade vahel, sest kõik on väga enesekindlad. Tundub, et meil on kõik tööriistad olemas, et võidu peale sõita. Tuleb lihtsalt Soome meestest üle olla, siis on see võimalik. Tuleb kahtlemata pikk nädalavahetus.”

Küsimusele, kas ta mõtleb ka MM-sarja võidule, vastas Tänak: „See on endiselt võimalik, kuid pole lihtne. Oleme kaugel taga, seepärast võtame ralli korraga ega mõtle meistritiitlist.”

Milline päev on kõige raskem?

Tänak: „Arvan, et reede. Siis on väga palav ja Oittila katse on väga karm, kui teel on lahtist suurt kruusa. Muidu on ka väikesed teed heas korras. Stardikoha pärast ma ei muretse, sest seda muuta ei saa. Esimesel on veel keerulisem, mina stardin kolmandana.”