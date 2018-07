DELFI SOOME RALLIL | Õnnelik vahejuhtum. Kivi jäi pidama napilt enne Tänaku auto radiaatorit

„Täna jäi rehvi liiga palju alles. Väiksema mustriga oli isegi parem sõita," nentis Tänak. Rehvide säästmine on ralli käigus olulise tähtsusega. „Aeglaselt sõites pole rehvi säästmises midagi imelist, kuid kiiresti sõites on säästmine keeruline. Rallimaailmas on kõige parem rehvide säästja Sebastien Ogier. Ta suudab seda isegi kõige kiiremini sõites," lisas ta.

Tänak selgitas, et rehvi kulumine sõltub auto tasakaalust ja pidamisest. „Mida vähem auto libiseb ja ratas ringi käib, seda parem," märkis ta.

Rehvide säästmine on oluline teema ralli viimasel päeval, kui neli kiiruskatset sõidetakse hoolduspausita. Samas on teada, et viimasel kiiruskatsel jagatakse viiele esimesele lisapunkte. Soome ralli ilmselgelt kõige kiiremal mehel on hea võimalus noppida Jyväskylä ümbruse teedelt kokku 30 punkti.