DELFI SOOME RALLIL | Liider Tänak: homme on see päev, kui saame võidu sõita

Soome MM-rallil viie kiiruskatse järel liidrikohal asuva Ott Tänaku sõnul on kõige olulisem tagada homseks hea stardipositsioon. Selleks ei pea tingimata olema päeva lõpuks liider, piisab ka kohast esikolmikus.

„Homme on see päev, kui saame võidu sõita," viitas ralli avapäeval kolmandana rajal olev Tänak homme muutuvale stardijärjestusele. WRC-autodega sõitjad lähevad teisel päeval rajale ümberpööratud järjestuses. Kruusateedel on aga tunduvalt parem sõita näiteks kümnendana, kui kolmandana. Kuigi Tänaku ees sõidavad Thierry Neuville ja Sebastien Ogier, tuleb ka eestlasel tegeleda tõsiselt tee puhastamisega. Näiteks Tänakuga liidrikoha eest võitlev Mads Östbergil ja neljandal kohal oleval Hayden Paddonil on täna sisuliselt ideaalsed stardipositsioonid.