DELFI SOOME RALLIL | Järveoja: Ott pidurdab grammikese hiljem ja sõidab kurvi suurema hooga

Soome MM-rallil kindlat liidrikohta hoidvate Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks on väga oluline keskendumise säilitamine. Konkurentidest üleolekut tundes võib tähelepanu kergelt hajuda.

Tänakul on erksuse säilimiseks oma retsept olemas. „Hoiame tempot kõrgena, see sunnib keskenduma. Nii on kõige lihtsam," sõnas ta pärast 15. kiiruskatset hoolduspausile tulles. Samas ei osanud Tänak selgitada, mille poolest ta sellel rallil konkurentidest üle on. „Ma ei oska seda ütelda. Sõidan normaalselt. Kui enesekindlust jagub, ongi siin hea sõita. Ma ei ütle, et enesekindlus on laes, kuid tunnen ennast autos hästi."

Järveoja arvates on Tänaku tase praegu teistest kõrgem. „Ilmselt Ott pidurdab grammikese hiljem ja sõidab kurvi veidi suurema hooga... sealt see vahe tuleb," selgitas ta. „Esapekka Lappi rääkis, et tundis hommikul esimest kiiruskatset väga hästi, kuid kaotas juba alguses viis sekundit. Ta oli hämmingus."

15. kiiruskatse järel oli Tänaku edu Mads Östbergi ees 23,7 sekundit, Jari-Matti Latvala jäi maha 44,6 sekundit. Need on suured vahed. Vaatamata sellele rõhutas Järveoja, et vastaseid ei tohi alahinnata. Samas ta tunnistas, et võrreldes eilse päevaga tuleb täna kõik palju lihtsamalt. Stardipositsioon on lihtsalt nii palju parem.