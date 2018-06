DELFI SARDIINIAS | Tommi Mäkinen: ma ei heida Otile midagi ette, tavaliselt autod niimoodi ei maandu

Toyota rallitiimi pealik Tommi Mäkinen tõdes, et Ott Tänakule saatuslikuks saanud trampliin viskas masinaid ebaloomulikul moel.

„Tegemist oli väga keerulise ja korraldajate poolt imelikult ehitatud hüppega. Autod tulid sellele väga suure kiirusega ning see viskas neid nii, et maanduti nina peale," rääkis Mäkinen Eesti ajakirjanikele. „Otile pole esialgu põhjust midagi ette heita. Tavaliselt autod niimoodi ei maandu."

Pärast rallipäeva lõppu käis Mäkineniga vestlemas ka valitsev maailmameister Sebastien Ogier ning tema sõnum oli selline, et korraldajad ei tohiks selliseid hüppeid teha.

Mäkinen ei hakanud spekuleerima teemal, kas hüppele minnes oli eestlaste hoog liiga suur. Samuti ei pidanud ta juhtunut Toyota väidetavalt nõrga vedrustuse süüks. Tiimi pealik tõi näiteks Thierry Neuville, kelle auto maandus samuti nina peale. Belglasel oli siiski õnne ja masin jäi terveks.

Esialgu pole teada, kas Tänak saab laupäeval võistlust jätkata. Mäkineni sõnul hakkasid mootori hoiatuslambid põlema, kuid ta avaldas lootust, et midagi hullu ei juhtunud. „Mingeid kahjustusi mootor kindlasti sai, kuid tühikäigul töötas mootor normaalselt. Insenerid peavad mootorit uurima ja langetama otsuse," sõnas ta.

Juhtunu andis väga tugeva löögi ka Tänaku tiitlijahile. „Olukord on halb just seetõttu, et Ogier ja Neuville jätkavad sõitmist kõrgetel kohtadel," nentis Mäkinen.