DELFI SARDIINIAS | Tänak: tuleb mängida tarka mängu ja vaadata, mis see meile annab

Neljapäeval publikukatsega startiva Sardiinia MM-ralli eel on Ott Tänak ja Martin Järveoja olukorras, kus igal juhul on vaja saada korralik kogus punkte.

„Loogiliselt vaadates on punkte vaja," nentis MM-sarja kokkuvõttes Thierry Neuville ja Sebastien Ogier' järel kolmandal kohal asuv Tänak. „Aga me pole võimelised rohkem tegema, kui me olme võimelised tegema. Proovime võtta olukorrast maksimumi ja anda endast kõik. Tuleb mängida tarka mängu ja vaadata, mis see meile annab."

Tark mäng tähendab eelkõige seda, et reedel kolmandana rajale minnes ei pea sõitma mõttega, et päeva lõpuks tuleb olla liider. Oluline on olla laupäeva hommikuks heal löögipositsioonil. Tasakaalu leidmine on siiski keeruline. „Kui reedel lõpetad päeva viiendana, oled laupäeval samal positsioonil ja puhastad teistele teed," rääkis Tänak. „Niisama kiiruskatsete läbi sõitmisest ei piisa, kuid tänapäeval pole enam ka silmad ruutus pressimist - see pole võib-olla üldse õige väljend."