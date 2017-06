DELFI SARDIINIAS: Tänak: Sardiinias ei tohi hulluks minna

„Positiivne on see, et oleme poole päeva finišis, negatiivne aga see, et me pole liidrid,“ võttis Ott Tänak ühe lausega laupäevased kolm esimest kiiruskatset kokku.

„Esimene katse oli veidi ekstreemsem – tolm püsis üleval, teed kiired. Mõnes kohas pidi olema julgust täiega sõita,“ kirjeldas Tänak. „Edaspidi läks lihtsamaks, rehvid hakkasid paremini pidama.“ Viimasel katsel tekkisid probleemid piduritega, kuid sõitu see suurt ei mõjutanud, lisas Tänak: „Hoolduses saab asja korda.“ Mõistagi küsis meedia, kas Tänak läheb nii healt positsioonilt – ta kaotab Hayden Paddonile vaid 9,4 sekundit – elu esimest WRC võitu jahtima. „Eks ma muidugi seda võitu tahan ja annan endast parima, kuid Sardiinias pole mõtet liigseid riske võtta,“ jäi Tänak rahulikuks. „Sõita tuleb targalt ja kiirelt, ent neid kahte asja kokku viia on keeruline. Mingi varu peab jääma, hulluks ei tohi minna.“