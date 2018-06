DELFI SARDIINIAS | Tänak: punktikatse teeb keerulisemaks see, et me ei saa homme rehve säästa

Sardiinia MM-rallil enne viimast päeva üheksandal kohal asuvad Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad pühapäeval püüdma neist minut ja 46 sekundit eespool olevat Jan Kopeckyt.

Esialgu oli plaan juba täna kaheksandaks tõusta ning seda oleks suudetudki, kui päeva viimasel kiiruskatsel poleks ratta vahetuse tõttu kaotatud kaks minutit. „Kui ratast vahetama läksime, selgus, et rehv polegi tühi, vaid deformeerunud. Oleksime saanud nii ka lõpuni sõita, kuid me ei teadnud seda,“ selgitas Tänak. „Nüüd ei saa me homme rehvi säästa ja see teeb punktikatse keeruliseks.“

Järveoja lisas, et pühapäeval tuleb võidu sõita, kuid see olevat isegi parem, kui niisama kulgemine. „Kui terve päeva kihutada, võivad punktikatse ajaks olla rehvid siledad, kuid punktikatse sõidetakse rannas, seal pole rehvi vajagi,“ lausus Järveoja.

Eestlased olid seda meelt, et WRC2 klassis sõitva Kopecky püüdmine on reaalne. „Vaatasime, et Jari-Matti Latvala oli eelmine aasta viimasel päeval temast kiirem 1.41. Eks ta napikaks läheb,“ nentis Järveoja.

Tänaku meelest oleks rumal mitte üritada. „Kindlasti on õigem minna ja punktid ära võtta, kui ainult punktikatsele loota. Hommikul esimene ring pole hull, kuid teisel läbimisel hakkab pikem katse rehvi sööma. Püüame sõita sujuvalt kiiresti.“