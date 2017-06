DELFI SARDIINIAS | Tänak: panime rehvitaktikaga kümnesse, kartsime vahepeal isegi suuremat kaotust

Sardiinia rallil neljandat kohta hoidev Ott Tänak tunnistas, et võib esimese täispika võistluspäeva poole peal senise sõiduga rahule jääda.

Eestlane tunnistas, et hetkeseis on okei, sest kartis pärast päeva esimest kahte kiiruskatset hullemat. „Polnud üllatus, et tagapool startijad kiiremad olid – mööda puhastatud teed on hea sõita –, küll aga oli halb üllatus, et me nii palju aega kaotasime. Keerulised katsed, palju lahtist kruusa… Kui nii jätkunuks, olnuks me lõunaks 40 sekundiga liidritest maas. Kolmas ja neljas katse läksid aga paremini, surusin ka rohkem gaasi.“

Rehvitaktika läks täkke, kinnitas Tänak: „Läksime välja kuue pehme rehviga ja vahetasime rattaid ümber iga katse järel, et kõik saaksid võrdse kilometraaži. Arvan, et panime taktikaga kümnesse.“

Kuumus liiga ei teinud, sest kihutati hommikupoolikul, kuid pärastlõunal läheb hullemaks. Küll aga segas tolm, mis rajalt ei kadunud. „Paar korda sõitsime kui koti sisse,“ rääkis Tänak. „Rajal oli paar ärevamat hetke, sest puhast sõitu on harva, aga ei midagi ohtlikku.“

"Ralli on pikk ees ja praegu pole mõtet maksimumi välja võtta," sõnas eestlane taktikast järgmistel kiiruskatsetel.