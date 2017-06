DELFI SARDIINIAS | Tänak: kui tahan suures mängus olla, pean eesotsas kihutama

Ott Tänakul läks Sardiinia ralli eelne meedia pooltund pikalt üle, sest usutlejaid oli palju.

Esmalt haaras Tänaku endale Red Bull TV, esitades koduma kippuvaid küsimusi – miks eestlane on ühtäkki kindlalt sõitma hakanud, millal ta võidab esimese MM-ralli ja kas võit võiks tulla Poolas.

Tänak selgitas, et kiirust tal on, detailid loksusid tänavu paika, kogemusi koguneb ja see annab ka enesekindlust.

M-Spordi boss Malcolm Wilson kinnitas, et Tänak on võitmiseks valmis ja mida varem esikoht tuleb, seda parem.

Eesti Päevalehele rääkis Tänak, et auto on saadud korda ja kuumus – nagu Mehhiko rallil – ei peaks probleeme valmistama. „Seni on Sardiinias üsna jahe olnud, kuid nädalavahetusel lubatakse soojemat ilma,“ rääkis Tänak.

Eesmärgid on Tänakul paigas – sõita kiirelt, vigadeta ja võimalikult eesotsas. „Kui tahan suures mängus olla, siis teistviisi ei saa,“ kinnitas ta.