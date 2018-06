DELFI SARDIINIAS | Tänak: eesmärk on püüda kaheksandat kohta

Veel eile Sardiinia ralli võidu eest kihutanud Ott Tänakul ja Martin Järveojal on täna hoopis teised eesmärgid.

Esimene ja käegakatsutavam siht on püüda üldarvestuses viimastel punktikohtadel olevaid WRC 2 klassi sõitjaid. Hommikuste kiiruskatsetega võeti neilt tagasi kolm minutit, teist samapalju tuleb võtta teise ringiga. „Kaheksas koht on püütav. See ongi meie praegune eesmärk," sõnas Tänak lõunapausiks hooldusalasse jõudes. „Vaatame mis võimalused meil on." Järvoja lisas, et hea oleks asi lahendada tänaste kiiruskatsetega. „Kui midagi jääb homse peale, läheb keeruliseks. Homme oleks vaja hoida rehve punktikatseks," märkis ta ja lisas, et kogu mäng käib homse huvides, kui punktikatsel on mängud üliolulised viis silma.

Teine tänane oluline eesmärk ongi pehmete rehvide säästmine. Selleks mindi täna rajale konkurentidega võrreldes kõvemate rehvidega. Päeva esimesel kiiruskatsel see mõju ei avaldanud, kuid kahel järgmisel ei suutnud nad kiirematega samas tempos püsida. Kiiruskatsete teine läbimine peaks olema kergem. „Teed kuivavad ja lähevad raskemaks. Sellistes oludes on kõva rehviga parem sõita," selgitas Tänak.