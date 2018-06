DELFI SARDIINIAS | Ott Tänak: testikatsel pole teiste jälgimine oluline

Ott Tänak ja Martin Järveoja proovisid Sardiinia ralli testikatse ajal auto erinevaid seadeid ning lähevad täna õhtul starti rahuliku südamega.

Testikatse läbimisel näitasid eestlased sama aega, mis tiimikaaslane Esapekka Lappi ja MM-sarja liider Thierry Neuville. Kiiremad olid Jari-Matti Latvala ja Hayden Paddon.

„Võrreldes eilse õhtuga pole suurt midagi muutunud. Proovisime auto juures juba teada asju, et olla ralli ajal asjades kindel,“ rääkis Tänak. „Olud olid suhteliselt stabiilsed, isegi vaatamata vihmale.“

Fännid jälgivad tavaliselt testikatse tulemusi suure huviga, kuid sõitjate jaoks ei oma see erilist tähtsust ning Tänaku sõnul konkurentide psühholoogilise mõjutamisega ei tegeleta.

„Kõik ju teavad, kui kiire keegi on ja testikatse ei muuda selles mõttes midagi,“ sõnas ta. „Sõidame terve aasta üksteise vastu ja seepärast on üllatada väga keeruline. Teiste aegade jälgimine pole seepärast oluline. Mina testikatsel riske ei võta. Oluline on mõtelda, et kõik toimiks.“

Öösel sadas ralli keskuseks olevas Algheros vihma ning kerge sabin jätkus ka hommikul. Testikatsele see erilist mõju ei avaldanud. „Hetkel vihma midagi ei muutnud, vesi läks väga kiiresti pinasesse. Õhtuks lubab aga suuremat sadu,“ märkis Tänak.