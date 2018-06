DELFI SARDIINIAS | Martin Järveoja: harjumatult palju tuli kasutada käsipidurit

Sardiinia MM-ralli viie kiiruskatse järel kolmandal kohal olev Ott Tänak tuli ralliparki üsna tõsise olekuga. Pikalt arutles ta tiimi inseneridega, mida autoga ette võtta. Kui lõpuks hooldusesse jõuti, mindi ilmselt auto diferentsiaali kallale.

„Selleks, et autot pöörama saada, peab harjumatult palju kasutama käsipidurit," nentis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. Paraku on Sardiinia ralli esimese päeva kiiruskatsed just valdavalt käänulised ja rohkete järskude pööretega. Hommikul kasutatud seadistusega jäädi sellistel teedel hätta. Auto oli lihtsalt alajuhitav.

Kiiruskatsel, mille Tänak ja Järveoja võitsid, oli järske pöördeid vähe. „Sellistes oludes olime kohe kiired," märkis Järveoja ja lisas, et esimestele kiiruskatsetele jättis oma jälje ka libedus. „Näiteks esimese ringi viimase kiiruskatse alguses sõitsime kaevanduses ja seal oli teel väga palju tatist muda. Samas võib ütelda, et tingimused olid seekord kõigi jaoks võrdsed."

Järveoja info kohaselt jäid teed pärast esimest läbimist heasse seisukorda. Samas on teada, et esimest kiiruskatset tabas vahepeal tugev vihmasadu.

Rehvivalikuga jäi Järveoja rahule. „Kui auto on mudane, on kõik lihtne - pehme rehvisegu. Teise ringi jaoks tuleb aga pead murda, mida alla panna ja mida kaasa võtta," sõnas ta.