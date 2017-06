DELFI SARDIINIAS | Latvala saab viimasel päeval Tänaku ees rehvieelise

Sardiinia ralli otsustava päeva eel kaotab Jari-Matti Latvala Ott Tänakule 24,2 sekundiga, kuid tal on rohkem tarvitamata rehve.

Vastavalt reeglitele saab ekipaaž kasutada Sardiinias 28 rehvi. Toyota tiimilt tulnud info kohaselt on Latvalal uusi rehve alles viis.

Tänak kinnitas, et temal on kasutamata rehve vaid kolm. „Lisaks need, millega testikatset läbisime,“ selgitas ta. „Peaks piisama.“

Testikatse läbis Tänak vaid esimesel korral täiega, kaks järgmist sõitu tegi rahulikult, rehve säästes.

„Arvan, et Latvala meie ees suurt edu ei saa,“ sõnas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. „Katsed on lühikesed ja liivased ehk rehvisõbralikud.“

Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 42 km.