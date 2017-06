DELFI SARDIINIAS | Kolmandana lõpetanud Tänak polnud päevaga rahul: ainus positiivne asi on paberil

Sardiinia MM-ralli esimese täispika võistluspäeva kolmandana lõpetanud Ott Tänak tunnistas, et ei leidnud täna autoga õiget klappi ning ainus positiivne asi on protokollist vastu vaatav koht.

"Midagi lahedat tänases päevas ja õhtustes katsetes ei olnud. Ei tekkinud head tunnet ja õiget klappi autoga. Õnneks pingutasime normaalse positsiooni homseks välja. Nüüd tuleb välja mõeda, kuidas auto paremaks saada. Ainus asi, mis on positiivne, on paberil," sõnas Tänak Eesti Päevalehele ja Delfile.

"Rehvivalik oli õnnestunud selles mõttes, et oli turvaline valik, mis tõi finišisse. Homme on teed veidi kiiremad ja stardikoht parem. Eks paistab, mis saama hakkab, aga selleks, et võidu nimel sõita, peame autoga parema klapi leidma," vaatas Tänak homsele võistluspäevale, mil on kavas kuus kiiruskatset.

Üheksa kiiruskatse järel on liider Hayden Paddon, kes edestab Thierry Neuville'i 8,2 ning Tänakut 9,5 sekundiga. Neljandal kohal on eestlasest vaid 0,3 sekundi kaugusel Jari-Matti Latvala.