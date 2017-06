DELFI SARDIINIAS | Järveoja probleemidest: Latvala pillub kive teele

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja rääkis probleemidest, mis neid Sardiinia ralli teise päeva hommikul tabasid.

Alustuseks otsustas esimese kiiruskatse vanem neljandast startijast alates autod millegipärast vaid kaheminutiliste vahedega teele lähetada. Esimeste stardivahe oli nagu reede hommikulgi kolm minutit.

„Tormasin temalt aru pärima, aga tema vaid teatas, et nii on ja nii jääb,“ rääkis Järveoja. „Ta ju nägi, et stardisirgel ei vajunud tolm ka kolme minutiga maha, aga see teda ei huvitanud.“

Teine mure oli ees sõitva Toyota mehe Jari Matti Latvalaga. „Ta sõidujoon on nii lai, et toob kõikjalt kive teele, vingerda siis nende vahel,“ kirjeldas Järveoja.

Ning kolmandaks palavus, teatas Järveoja: „Katse lõpus on autos kuuma 70 kraadi kanti. Ja hingata on seejuures õhu asemel tolmu.“