DELFI SARDIINIAS | Järveoja omapärasest vahejuhtumist : Ogier' kaart anti meie kätte ohutuse huvides

Sardiinia MM-rallil kiskus esikoha heitlus Thierry Neuville ja Sebastien Ogier' vahel nii tuliseks, et valitsev maailmameister unustas pärast eelviimast kiiruskatset võtta kaasa ajakaardi. Tegemist on aga ülitähtsa paberiga, milleta pole võimalik rallit lõpetada.

Midagi hullu siiski ei juhtunud, kaardi toimetasid temani Ott Tänak ja Martin Järveoja. „Tegelikult vist polegi selline asi lubatud, aga tee oli väga kitsas ning kohtunik pidas meid kinni ja andis Ogier' ajakaardi meie kätte," rääkis Järveoja. „Ta oli tegelikult valmis ka ise tagasi tulema, kuid ohutuse huvides anti see meie kätte. See polnud mingi abistamine."

Järveoja sõnul on kiiruskatse lõpus väga palju asju, mida teha ja jälgida ning nii on kerge eksida. Ilmselt arvas kaardilugeja Julien Ingrassia, et kaart on juba tema käes. „Tavaliselt pannakse see kas istme vahele või jala küljes olevasse taskusse. Rallis on asjad lihtsad juhtuma. Kogu aeg on kiire ja peab olema tähelepanelik," tõdes ta. „Kõik on inimesed - piloodid teevad vigu ja kaardilugejad teevad vigu. See käib asja juurde ja ongi asja võlu."