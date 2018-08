DELFI SAKSAMAAL | Toyota ilmavana: reedel võib Saksamaa rallil kõike oodata peale lumetormi

„Praegu on võimatu midagi ennustada – juhtuda võib kõike peale lumetormi,” selgitas Tõnisson. „Ralliradade kohal on liikumas tsüklon, millele järgnevad hoovihmad. Paraku pole teada, millal ja kus tsüklon seisma jääb. Võib juhtuda, et see liigub varem üle ja ralli alguseks on vihm ära sadanud.”

Tõnissoni sõnul saabub ta varahommikul rallikeskusse ja hakkab ilmakaarte täpsemalt uurima. „Kui olud on ennustamatud, siis ilmselt lähevad kõik starti kindla peale rehvivalikuga ja vihm suuri vahesid sisse ei tee.”

Laupäeval ja pühapäeval püsib ilm kuiv.