DELFI SAKSAMAAL | Päevakommentaar: Tänak kärpis kahe ralliga 72-punktisest kaotusseisust poole

Veel laupäeva õhtul oli seis Saksamaal säärane, et hää õnne korral väheneb Ott Tänaku vahe neli rallit enne MM-sarja lõppu liider Thierry Neuville’iga 30 ja Sebastien Ogier’ga alla 10 punkti kanti. Aga looda sa...

Pühapäevasel esimesel katsel ütles esmalt üles Jari-Matti Latvala auto ja siis võttis Dani Sordo sõiduvahend maha pool viinamarjaistandust ning lagunes. Ühtäkki leidis Neuville end teiselt ning lisaks ka Andreas Mikkelsenist mööda saanud Ogier neljandalt kohalt.

WRC rallistuudio ütles tabavalt, et Tänakul on kõige vähem vaja Neuville’i otse enda selja taha ning Ogierile olnuks kasulikum, kui tema lõpetanuks kuuendana ja belglane neljandana. Nii Ogier kui Tänak tõdesid, et juhtunu oli ebameeldiv üllatus, arvestades heitlust tiitli nimel.

Praegune punktiseis: Neuville 172, Ogier 149 (-23), Tänak 136 (-36).

Hea uudis on aga see, et Tänak läheneb Neuville’ile siiski jõudsalt. Pärast Sardiinia etappi, kui vahe belglasega oli lootusetuna tunduvad 72 punkti, teatas Tänak, et proovib siitmaalt võita rallisid ega mõtle tiitliheitlusele. Meest sõnast... Kaks võitu on tulnud järjest ning vahe vähenenud täpselt poole võrra võrra. Kui samal moel jätkata, võib lõppkokkuvõttes juhtuda, mida iganes.