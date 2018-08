DELFI SAKSAMAAL | Päevakommentaar: Ogier’ rehvilõhkumine oli halb Tänakule

Jaan Martinson Bostalsee RUS 12

Saksamaa ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Kui me vaatame väikest pilti ehk lahingut, siis Ott Tänak kahtlemata võitis sellest, et Sébastien Ogier Saksamaa ralli 13. kiiruskatsel rehvi lõhkus ja teiselt kohalt kümnendaks langes. Ent suure pildi ehk sõja ehk tiitliheitluse koha pealt polnud Ogier’ äpardus just suurem asi.